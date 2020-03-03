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Бех-Романчук похвасталась новым фото замечательной фигуры

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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает очаровывать своих болельщиков невероятными фото.

Фото спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Я счастлива снова вернуться в Gloria Sposts Arena,
– прокомментировала фотографию спортсменка.

 

 

Достижения Марины Бех-Романчук

  • Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
  • В 2019 году получила звание "Лучшая спортсменка Украины в октябре".
  • По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
  • Украинка стала второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.​

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Марина Бех-Романчук легкая атлетика
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