Бех-Романчук похвасталась новым фото замечательной фигуры
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает очаровывать своих болельщиков невероятными фото.
Фото спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.
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Я счастлива снова вернуться в Gloria Sposts Arena,
– прокомментировала фотографию спортсменка.
Достижения Марины Бех-Романчук
- Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
- В 2019 году получила звание "Лучшая спортсменка Украины в октябре".
- По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
- Украинка стала второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которой удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.
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