Бех-Романчук рассказала, что ее родители до сих пор на заработках в России

Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук рассказала, что ее родители до сих пор зарабатывают деньги в России. Спортсменка также сказала, что родители в ближайшее время планируют вернуться в Украину.

Марина Бех-Романчук рассказала, что первым на заработки уехал отец. Впоследствии и мать, после чего семье удалось приобрести дом и уехать из села.

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Они до сих пор за рубежом. Как тогда уехали на заработки в Россию, так там и остаются. Первым в свое время уехал отец, потом за ним пошла мама. Мужа без жены оставлять не стоит. Я родителям очень благодарна. Если бы не они, из села было бы выбраться сложно. Не было лишней копейки. Поэтому папа с мамой сначала заработали, чтобы купить домик, потом на то, чтобы сделать в нем ремонт и обустроить жилье.

Так год за годом и ребенок вырос, начала профессионально заниматься легкой атлетикой. Рада, что папа с мамой в ближайшее время собираются наконец вернуться. В то гнездышко, которое они долгие годы обустраивали,

– рассказала Марина в интервью "Главкому".

В 2019 году Бех-Романчук завоевала бронзу II Европейских игр в прыжках в длину. Также Марина завоевала золото в команде.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) 24-летняя хмельничанка принесла Украине серебряную медаль. На чемпионате Европы в Глазго украинка стала бронзовым призером.