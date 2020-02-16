Бех-Романчук снова очаровала романтическими фото со своим мужем
Звездная пара украинских спортсменов продолжает удивлять подписчиков новыми фото.
Известная спортсменка по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук и ее муж – пловец Михаил Романчук – показали еще несколько фото из общей романтической съемки.
Читайте также: Бех-Романчук блестяще выиграла золото на турнире в Польше, обновив рекорд
На фотографиях пара в объятиях позирует в интимной обстановке.
Ты лучший во всем мире. Лучший мужчина и друг. Люблю тебя,
– подписала фото Марина Бех-Романчук.
К слову, недавно Марина Бех-Романчук победила на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии