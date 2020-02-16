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Бех-Романчук снова очаровала романтическими фото со своим мужем

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Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук / instagram.com

Звездная пара украинских спортсменов продолжает удивлять подписчиков новыми фото.

Известная спортсменка по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук и ее муж – пловец Михаил Романчук – показали еще несколько фото из общей романтической съемки.

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На фотографиях пара в объятиях позирует в интимной обстановке.

Ты лучший во всем мире. Лучший мужчина и друг. Люблю тебя,
– подписала фото Марина Бех-Романчук.

К слову, недавно Марина Бех-Романчук победила на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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