Бех-Романчук снова очаровала романтическими фото со своим мужем

Звездная пара украинских спортсменов продолжает удивлять подписчиков новыми фото.

Известная спортсменка по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук и ее муж – пловец Михаил Романчук – показали еще несколько фото из общей романтической съемки.

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На фотографиях пара в объятиях позирует в интимной обстановке.

Ты лучший во всем мире. Лучший мужчина и друг. Люблю тебя,

– подписала фото Марина Бех-Романчук.

К слову, недавно Марина Бех-Романчук победила на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

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