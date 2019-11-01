Бех-Романчук впервые признана лучшей спортсменкой месяца

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / facebook.com/marisha.bex

Марина Бех-Романчук стала лучшей спортсменкой октября в Украине. По итогам спортивного месяца Национальный олимпийский комитет Украины признал Марину лучшей.

Наставник Бех-Романчук Вадим Крушинский назван лучшим тренером второго осеннего месяца.

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Для Марины это первое высокое признание НОК Украины.

Достижения Бех-Романчук в октябре

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) талантливая 24-летняя хмельничанка с результатом 6,92 метра принесла Украине серебряную медаль.

Это ее лучший результат в сезоне. Ее личным рекордом результат 6,93 м. Марина пропустила вперед только лидера сезона немку Малайку Михамбо.

Для Украины медаль Марина стала второй на мировом первенстве. Первая награда на счету прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, которая завоевала серебро и установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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