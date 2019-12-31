Бех-Романчук засветила спортивную фигуру в ярком купальнике

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась подкачанным телом, позируя в ярком купальнике.

Фото спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Легкоатлетка специализируюется на прыжках в длину и уже успела завоевать немало побед для Украины.

На фото Бех-Романчук показала свою роскошную спортивную фигуру, позируя в белом халате и ярком оранжевом купальнике, который подчеркнул ее загар.

Откровенное интервью с Мариной Бех-Романчук – читайте здесь.

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