Бех-Романчук засветила спортивную фигуру в ярком купальнике
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась подкачанным телом, позируя в ярком купальнике.
Фото спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.
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Легкоатлетка специализируюется на прыжках в длину и уже успела завоевать немало побед для Украины.
На фото Бех-Романчук показала свою роскошную спортивную фигуру, позируя в белом халате и ярком оранжевом купальнике, который подчеркнул ее загар.
Откровенное интервью с Мариной Бех-Романчук – читайте здесь.
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