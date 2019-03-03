Бех-Романчук завоевала для Украины третью медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук

На чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении сборная Украины одержала третью награду. Ее завоевала прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Украинка сумела показать лишь третий результат в соревновании, прыгнув на 6,84 метра. Ее опередила с лучшим результатом сезона сербка Иванна Шпанович (6,99 метра) и белоруска Анастасия Мирончук-Иванова (6,93 метра).

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Эта награда стала третьей для сборной Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. До этого серебряную медаль получил Андрей Проценко (прыжки в высоту) и Ольга Саладуха (тройной прыжок).

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Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика Марина Бех-Романчук
Источник: 24 Канал
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