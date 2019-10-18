Бей Бетербиева, как ты бил меня, – Усик обратился к Гвоздику

Александр Усик обратился к Александру Гвоздику перед поединком против Артура Бетербиева. Гвоздик и Бетербиев встретятся в ночь на 19 октября в США.

Усик, приехавший в Филадельфию поддержать Гвоздика, призвал Александра сильно бить россиянина.

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Саша, приехали тебя поддержать. Все, что есть, будем отдавать. А ты отдай все, что у тебя есть, и порадуй нас. Бей его так, как ты меня бил, я тебя прошу. Это больно,

– сказал Усик.

Что известно о бое Гвоздик– Бетербиев?Бой состоится в ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (США). Начало поединка примерно 05: 30 по киевскому времени. Гвоздик является чемпионом мира по версии WBC, а россиянин владеет титулом IBF. Боксеры уже прошли процедуру взвешивания и украинец оказался тяжелее. Также Гвоздик выше своего соперника.



Гвоздик против Бетербиева: сравнение (инфографика 24 канала)

Гвоздик и Бетербиев в свое время встречались в любительском боксе. Победу одержал россиянин, ведь Александр не смог продолжить бой из-за кровотечения из носа. Зато Бетербиев дважды проигрывал украинцу Александру Усику.