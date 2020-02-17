Беленюк, Билодид, Пидручный и Харлан посоревнуются за спортивного героя года
Во время XIV Всеукраинской торжественной церемонии будут отмечены лауреаты "Героев спортивного года-2019". Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) назвал претендентов в номинации "Народный выбор" и сообщил о том, что голосование уже открыто.
Претенденты на награду "Народный выбор"
- Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион ІІ Европейских игр по греко-римской борьбе (87кг).
- Дарья Билодид – чемпионка мира, чемпионка Европы и II Европейских игр по дзюдо (48кг).
- Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону (гонка преследования).
- Ольга Харлан – чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля).
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Голосование продлится с 17 по 24 февраля включительно на сайте НОК. Победитель будет объявлен во время церемонии.
Что такое "Герои спортивного года"?Это национальный спортивный "Оскар", призванный определить и отметить лучших спортсменов, тренеров, команды, специалистов по всем видам спорта.
Определять их по итогам предварительного голосования спортивных журналистов будет Украинская Академия спорта, в состав которой входят легендарные спортсмены всех времен.
Обладатели "Спортивного Оскара-2018"
Лучший спортсмен года
Александр Абраменко – чемпион ХХІІІ зимних Олимпийских игр по фристайлу (лыжная акробатика)
Лучшая спортсменка года
Елена Костевич – чемпионка мира по пулевой стрельбе
Выдающееся достижение года
Элина Свитолина – шестой ракетка мира, победительница итогового турнира WTА
Дарья Билодид – чемпионка мира по дзюдо
Лучший тренер года
Энвер Аблаев – главный тренер сборной Украины по фристайлу (за подготовку Олимпийского чемпиона Александра Абраменко)
Сенсация года
Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе (68кг)
Лучшая команда года (сборная)
Дуэт стрелков Елена Костевич-Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и чемпионата Европы, обладатели мирового рекорда (микст, пистолет, 10м)
Олимпийская надежда Украины
Екатерина Чорний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийских игр по фехтованию на шпагах (личное первенство, смешанные команды)
Сильные духом (паралимпийские виды спорта)
Оксана Шишкова – обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения
Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)
Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муай Тай
Спортивная слава Украины
Раиса Курвьякова – Олимпийская чемпионка по баскетболу Монреаля-1976
Яков Железняк – Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе.