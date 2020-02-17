Беленюк, Билодид, Пидручный и Харлан посоревнуются за спортивного героя года

Во время XIV Всеукраинской торжественной церемонии будут отмечены лауреаты "Героев спортивного года-2019". Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) назвал претендентов в номинации "Народный выбор" и сообщил о том, что голосование уже открыто.

Претенденты на награду "Народный выбор"

Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион ІІ Европейских игр по греко-римской борьбе (87кг).

Дарья Билодид – чемпионка мира, чемпионка Европы и II Европейских игр по дзюдо (48кг).

Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону (гонка преследования).

Ольга Харлан – чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля).

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Голосование продлится с 17 по 24 февраля включительно на сайте НОК. Победитель будет объявлен во время церемонии.

Что такое "Герои спортивного года"?Это национальный спортивный "Оскар", призванный определить и отметить лучших спортсменов, тренеров, команды, специалистов по всем видам спорта.



Определять их по итогам предварительного голосования спортивных журналистов будет Украинская Академия спорта, в состав которой входят легендарные спортсмены всех времен.

Обладатели "Спортивного Оскара-2018"

Лучший спортсмен года

Александр Абраменко – чемпион ХХІІІ зимних Олимпийских игр по фристайлу (лыжная акробатика)

Лучшая спортсменка года

Елена Костевич – чемпионка мира по пулевой стрельбе

Выдающееся достижение года

Элина Свитолина – шестой ракетка мира, победительница итогового турнира WTА

Дарья Билодид – чемпионка мира по дзюдо

Лучший тренер года

Энвер Аблаев – главный тренер сборной Украины по фристайлу (за подготовку Олимпийского чемпиона Александра Абраменко)

Сенсация года

Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе (68кг)

Лучшая команда года (сборная)

Дуэт стрелков Елена Костевич-Олег Омельчук – бронзовые призеры чемпионата мира и чемпионата Европы, обладатели мирового рекорда (микст, пистолет, 10м)

Олимпийская надежда Украины

Екатерина Чорний – двукратная чемпионка ІІІ Юношеских Олимпийских игр по фехтованию на шпагах (личное первенство, смешанные команды)

Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

Оксана Шишкова – обладательница 6 наград (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой) ХІІ зимних Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

Игорь Любченко – чемпион мира по таиландскому боксу Муай Тай

Спортивная слава Украины

Раиса Курвьякова – Олимпийская чемпионка по баскетболу Монреаля-1976

Яков Железняк – Олимпийский чемпион по пулевой стрельбе.