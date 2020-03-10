24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Беленюк, Билодид, сборная по футболу U20: спортивные герои Украины 2019

- Читати новину українською

Традиционная 14 церемония "Герои спортивного года 2019" состоялась в понедельник, 9 марта, в киевском Национальном театре оперетты. На ней было нзавано имена лучших спортсменов Украины в 2019 году.

Лучшими спортсменом и спортсменкой года ожидаемо стали Жан Беленюк и Дарья Билодид, сообщает "Укринформ".

Интересно Элина Свитолина – победительница престижного турнира WTA в Монтеррее

Спортивные герои 2019 года в Украине:

  • Лучший спортсмен года – Жан Беленюк:
    в прошлом году он в очередной раз стал чемпионом мира и Европы, а также чемпионом Европейских игр по греко-римской борьбе (в категории до 87 килограммов).
  • Лучшая спортсменка года – Дарья Билодид:
    чемпионка мира, Европы и Европейских игр по дзюдо (категория до 48 килограммов).
  • Лучший тренер года – Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид:
    личные наставники Дарии Билодид.
  • Сенсация года – Дмитрий Пидручный:
    чемпион мира по биатлону в гонке преследовании.
  • Лучшая сборная команда года – мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах:
    в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря стали серебряными призерами чемпионата мира.
  • Лучшая сборная по игровым видам спорта – юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет:
    чемпионы мира по футболу U20.
  • Олимпийская надежда Украины – Ярослава Магучих:
    серебряная призерка чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет, (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы (по версии Европейских Олимпийских Комитетов).
  • Восходящая звезда – Алексей Середа:
    чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 метров) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет).
  • Сильные духом (паралимпийские виды спорта) – Марина Пиддубна:
    двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячая).
  • Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта) – Алексей Бычков:
    чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу.
  • "Народный выбор" – Ольга Харлан:
    чемпионка мира и Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля).

 

Экономика России резко упала из-за обвала цен на нефть
9 марта
Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Спорта Паралимпийский спорт Новости биатлона Дзюдо Ольга Харлан Ярослава Магучих Дмитрий Пидручный Жан Беленюк Дария Билодид Чемпионат мира U-20 Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
9 марта 16:43 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
9 марта 15:51 Вечное дерби и трибуны в огне: в Сербии состоялся матч между "Црвеной Звездой" и "Партизаном"
9 марта 15:17 Вторая часть УПЛ: календарь матчей и когда сыграют "Шахтер" и "Динамо"
Михайло Гема
9 марта 14:32 Когда бегаю – я живу: история паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук
Софія Кулай
9 марта 13:28 Свитолина благодаря победе на турнире WTA вернулась в топ-5 рейтинга
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук