Беленюк, Билодид, сборная по футболу U20: спортивные герои Украины 2019
Традиционная 14 церемония "Герои спортивного года 2019" состоялась в понедельник, 9 марта, в киевском Национальном театре оперетты. На ней было нзавано имена лучших спортсменов Украины в 2019 году.
Лучшими спортсменом и спортсменкой года ожидаемо стали Жан Беленюк и Дарья Билодид, сообщает "Укринформ".
Интересно Элина Свитолина – победительница престижного турнира WTA в Монтеррее
Спортивные герои 2019 года в Украине:
- Лучший спортсмен года – Жан Беленюк:
в прошлом году он в очередной раз стал чемпионом мира и Европы, а также чемпионом Европейских игр по греко-римской борьбе (в категории до 87 килограммов).
- Лучшая спортсменка года – Дарья Билодид:
чемпионка мира, Европы и Европейских игр по дзюдо (категория до 48 килограммов).
- Лучший тренер года – Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид:
личные наставники Дарии Билодид.
- Сенсация года – Дмитрий Пидручный:
чемпион мира по биатлону в гонке преследовании.
- Лучшая сборная команда года – мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах:
в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря стали серебряными призерами чемпионата мира.
- Лучшая сборная по игровым видам спорта – юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет:
чемпионы мира по футболу U20.
- Олимпийская надежда Украины – Ярослава Магучих:
серебряная призерка чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет, (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы (по версии Европейских Олимпийских Комитетов).
- Восходящая звезда – Алексей Середа:
чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 метров) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет).
- Сильные духом (паралимпийские виды спорта) – Марина Пиддубна:
двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячая).
- Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта) – Алексей Бычков:
чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу.
- "Народный выбор" – Ольга Харлан:
чемпионка мира и Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля).
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