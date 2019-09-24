Беленюк хочет, чтобы доходы от лотерейного и букмекерского бизнеса шли на развитие спорта

Депутат Верховной Рады Жан Беленюк рассказал о своих целях в парламенте. В частности, Жан хочет, чтобы доходы от лотерейной и букмекерской деятельности шли на развитие физкультуры и спорта.

В своем фейсбуке Жан сообщает, что провел круглый стол с представителями правительства и представителями спортивных федераций. По словам депутата от партии "Слуга народа", были обсуждены "наболевшие вопросы" и пути их решения.

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У ходе заседания я озвучил приоритетные направления своей работы в парламенте. Прежде всего, это вопросы финансового обеспечения потребностей физкультуры и спорта. Я уже подготовил предложения по увеличению финансирования таких бюджетных программ как: "Развитие спорта лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивная реабилитация", "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта" и других,

– пишет Беленюк в фейсбуке.

Кроме того, Жан называет одним из важных направлений законодательной работы – "вопрос разработки и скорейшего принятия законопроекта о направлении доходов от лотерейной и букмекерской деятельности на развитие физкультуры и спорта".

К слову: Вероятно, это был мой последний чемпионат мира, – депутат Беленюк намекнул на завершение карьеры

По словам Беленюка, он поднял вопрос подготовки и участия национальных сборных команд Украины в Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.

По поводу этого вопроса я буду обращаться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением возглавить соответствующий Оргкомитет и провести в ближайшее время его первое заседание для решения неотложных вопросов по подготовке наших спортсменов к играм,

– добавил депутат.

Спорт 24 писал, что Беленюк обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с предложением повысить зарплаты тренерам. Но Павел Булгак, советник экс*министра молодежи и спорта Игоря Жданова заявил, что просьба Жана ошибочна.

16 сентября Жан Беленюк второй раз стал чемпионом мира по вольной борьбе. В Нур-Султане (Казахстан) в финальном поединке он победил Виктора Леринца из Венгрии.