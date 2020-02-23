Беленюк, Ломаченко и Усик поддержали Беринчика в чемпионском бою: фото

Украинец Денис Беринчик защитил титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Поддержали его в этом поединке другие известные украинские спортсмены.

Напомним, бой Беринчик – Сармиенко состоялся в Броварах. Украинец победил единогласным решением судей. А на сам бой Беринчик вышел в образе Халка.

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Бой в Броварах собрал звездных украинских спортсменов. За поединком наблюдали чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и The Ring в легком весе Василий Ломаченко, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик.