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Беленюк, Ломаченко и Усик поддержали Беринчика в чемпионском бою: фото

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Денис Беринчик после победного боя / K2 Promotions

Украинец Денис Беринчик защитил титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Поддержали его в этом поединке другие известные украинские спортсмены.

Напомним, бой Беринчик – Сармиенко состоялся в Броварах. Украинец победил единогласным решением судей. А на сам бой Беринчик вышел в образе Халка.

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Бой в Броварах собрал звездных украинских спортсменов. За поединком наблюдали чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и The Ring в легком весе Василий Ломаченко, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Болельщики

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Александр Усик Жан Беленюк Василий Ломаченко Денис Беринчик Новости Спорта Спорт Бокс
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