Беленюк назвал лучший способ развития спортивного потенциала Украины

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото из открытых источников

Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал проблему с оплатой труда спортивных тренеров в Украине.

На своей странице в Facebook народный депутат Жан Беленюк откровенно высказался о престижности спортивного тренера в Украине.

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"К сожалению, сейчас в Украине, профессия спортивного тренера теряет свою популярность. Они воспитывают спортивную элиту нации. Спортивный тренер – фундамент не только для развития спорта, но и развития спортивного потенциала каждого украинца. Тогда почему такая важная профессия тренера теряет свою ценность?" – написал Жан.

Финансовая мотивация тренеров – лучший способ развития спортивного потенциала Украины. В настоящее время в Украине финансирование и содержание детско-юношеских спортивных школ зависит от органов местного самоуправления, поэтому я считаю, что в рамках бюджетной децентрализации, местная власть должна больше уделять развитию спортивной сферы и не финансировать ее по остаточному принципу.

Спорт 24 писал, что Жан Беленюк примет участие в чемпионате мира по вольной борьбе. Мировое первенство состоится в столице Казахстана с 14 по 22 сентября.

В этот промежуток времени Беленюк (партия "Слуга народа"), возможно, пропустит четыре пленарных заседания Верховной Рады, согласительный совет и работу в комитетах, комиссиях и фракциях.

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Теги: Спорт Новости Спорта Жан Беленюк
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