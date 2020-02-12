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Беленюк о скандале с Ломаченко: Если хочешь рассказать стих, то выучи и расскажи без видеоряда

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Жан Беленюк / Фото из открытых источников

Олимпийский призер и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал скандал, в который попал чемпион мира по боксу Василий Ломаченко.

Об этом Беленюк рассказал в интервью Youtube-каналу "Вацко Live".

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Честно говоря, я не понял, что это было. Мне нужно будет с ним поговорить, чтобы он объяснил, что хотел показать. Я не хочу комментировать, так как я с ним не общался. Очень сложно было понять по второму видео, что он хотел. Понятно, что там говорится о благой цели, но то, каким образом это было показано ​– я не понял.

Если ты хочешь рассказать то же стихотворение, то можно просто его выучить и рассказать без видеоряда. Конечно, у меня есть некоторые мысли, но не переговорив с ним, не буду их озвучивать,
​– отметил Жан Беленюк.

  • Осенью 2019 года Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. Жан победил в финале весовой категории до 87 килограмм.
  • Для украинца это второе золото чемпионата мира. Впервые Жан выиграл мировое первенство в 2015 году в Лас-Вегасе. В 2014 году Беленюк стал бронзовым призером, а в 2018-м ​– серебряным.
  • Летом 2020 года Жан выступит на Олимпийских играх в Токио (Япония).
  • Жан Беленюк является депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа".

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Бокс Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Жан Беленюк
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