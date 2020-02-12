Беленюк о скандале с Ломаченко: Если хочешь рассказать стих, то выучи и расскажи без видеоряда

Олимпийский призер и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал скандал, в который попал чемпион мира по боксу Василий Ломаченко.

Об этом Беленюк рассказал в интервью Youtube-каналу "Вацко Live".

К теме: Еще не было депутатов, которые становились чемпионами мира в MMA: Беленюк о переходе в UFC

Честно говоря, я не понял, что это было. Мне нужно будет с ним поговорить, чтобы он объяснил, что хотел показать. Я не хочу комментировать, так как я с ним не общался. Очень сложно было понять по второму видео, что он хотел. Понятно, что там говорится о благой цели, но то, каким образом это было показано ​– я не понял.

Если ты хочешь рассказать то же стихотворение, то можно просто его выучить и рассказать без видеоряда. Конечно, у меня есть некоторые мысли, но не переговорив с ним, не буду их озвучивать,

​– отметил Жан Беленюк.