Беленюк о скандале с Ломаченко: Если хочешь рассказать стих, то выучи и расскажи без видеоряда
Олимпийский призер и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал скандал, в который попал чемпион мира по боксу Василий Ломаченко.
Об этом Беленюк рассказал в интервью Youtube-каналу "Вацко Live".
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Честно говоря, я не понял, что это было. Мне нужно будет с ним поговорить, чтобы он объяснил, что хотел показать. Я не хочу комментировать, так как я с ним не общался. Очень сложно было понять по второму видео, что он хотел. Понятно, что там говорится о благой цели, но то, каким образом это было показано – я не понял.
Если ты хочешь рассказать то же стихотворение, то можно просто его выучить и рассказать без видеоряда. Конечно, у меня есть некоторые мысли, но не переговорив с ним, не буду их озвучивать,
– отметил Жан Беленюк.
- Осенью 2019 года Жан Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. Жан победил в финале весовой категории до 87 килограмм.
- Для украинца это второе золото чемпионата мира. Впервые Жан выиграл мировое первенство в 2015 году в Лас-Вегасе. В 2014 году Беленюк стал бронзовым призером, а в 2018-м – серебряным.
- Летом 2020 года Жан выступит на Олимпийских играх в Токио (Япония).
- Жан Беленюк является депутатом Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа".