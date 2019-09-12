Беленюк обратился к Гончаруку с предложением поднять зарплаты тренерам

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/beleniuk

Депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с предложением повысить зарплаты тренерам. Беленюк сделал это перед поездкой на чемпионат мира по борьбе.

По словам Беленюка, правительство планирует внести в Раду законопроект "О Государственном Бюджете Украины на 2020 год" 13-го августа.

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Перед отъездом на чемпионат мира в Казахстан успел отправить обращение к премьер-министру Украины по поводу повышения оплаты труда тренерам – преподавателям детско-юношеских спортивных школ.

Законопроект "О Государственном Бюджете Украины на 2020 год" правительство планирует вносить завтра в парламент, поэтому рассчитываю, что мои предложения будут учтены. Готовясь сейчас к чемпионату, понимаю насколько мой результат и результат таких же как я, украинских спортсменов, зависит именно от наших тренеров,
– написал Беленюк в фейсбуке.

Сам Беленюк ближайшие заседания Рады может пропустить. Он едет в Казахстан на чемпионат мира по борьбе, который продлится с 14 по 22 сентября.

Депутат от партии "Слуга народа", возможно, пропустит четыре пленарные заседания Верховной Рады, согласительный совет и работу в комитетах, комиссиях и фракциях.

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Теги: Новости политики Спорт Кабинет Министров Украины Слуга народа Бюджет Жан Беленюк
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