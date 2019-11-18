Беленюк показал депутатам прием самообороны: видео

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Жан Беленюк / facebook.com/beleniuk

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк записал видео для народных избранников. Беленюк, который является борцом, решил научить коллег самообороне.

Жан разместил видео в своем инстаграме и продемонстрировал два приема самообороны.

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"Друзья, всем привет. После насыщенной пленарной недели я дошел до спортивного зала и хочу показать несколько приемов, потому что на наших депутатов иногда происходят нападения. Чтобы они знали, как себя защитить. Поехали", – сказал Беленюк, прежде чем показать несколько бросков.

Скорее всего, Беленюк записал видео в контексте драки Олега Ляшко и Андрея Геруса.

Как Ляшко подрался с Герусом?
Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам +".

Смотрите видео драки Ляшко с Герусом:

К слову, 11 ноября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете Министров. Сам нардеп убеждает, что увольнение никак не связано с дракой с Ляшко. Настоящая причина, по словам Геруса, в том, что из-за депутатской деятельности он не имел возможности посещать заседания правительства.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Слуга народа Верховная Рада Жан Беленюк
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