Беленюк попросил Кабмин официально разрешить спортсменам тренироваться в залах

Нардеп Жан Беленюк обратился к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой облегчить условия тренировки для украинских спортсменов и позволить им тренироваться в залах.

Министерству молодежи и спорта и Министерству здравоохранения поручили разработать методику тренировки штатных сборных в помещении. За соответствующее решение будут голосовать не ранее 11 мая.

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Хочу обратиться с просьбой, как народный депутат и как представитель спорта. Во-первых, хочу поблагодарить за то, что на прошлом заседании правительства было решено принять изменения в Постановление 211, которые позволяют спортсменам штатной сборной Украины тренироваться на улице. Однако не во всех видах спорта можно полноценно тренироваться в тех условиях, которые предоставляет улица. Поэтому я прошу вас дать поручение руководителю Минздрав и главного санитарного врача, чтобы они проработали возможность того, чтобы хотя спортсмены штатных сборных Украины тренировались в спортзалах, с соблюдением всех мер безопасности,

– сказал Беленюк.

На что премьер-министр Украины Дэнси Шмигаль ответил:

"Сформулируем поручение профильному Министерству спорта и Минздраву разработать методику и алгоритм тренировки штатных сборных команд в помещениях, с соблюдением соответствующих санитарных норм. А когда мы это введем, посоветуемся с комитетом. Ближайшая дата, которую я вижу, когда мы можем комплексно первые меры сделать, это 11 мая. Давайте выработаем механизм, посмотрим на него и потом будем принимать решение", – подытожил он.

Ранее украинским спортсменам разрешили проводить индивидуальные тренировки в условиях карантина. Министерство молодежи и спорта сообщило, что проведение индивидуальных тренировок разрешается спортсменам сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью.

В частности, на индивидуальных тренировках спортсменов разрешается пребывание дополнительно не более одного человека. Это может быть тренер, медик и тому подобное. Тренировки можно проводить вблизи своего места проживания, вдоль улиц, дорог и только на открытом воздухе.

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