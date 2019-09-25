Беленюк рассказал о выборе между Верховной Радой и Олимпийскими играми

Серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк рассказал о том, как ему удается совмещать работу в Верховной Раде Украины и подготовку к Олимпиаде-2020.

Жан Беленюк заявил, что предпочтет участие в Олимпийских играх, чем работу в Верховной Раде.

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Если говорить о совмещении работы в Верховной Раде и тренировки, то пока непросто. Было такое, что у нас в день было утреннее и вечернее заседание, а у меня на носу чемпионат. Мне пришлось тренироваться между заседаниями. Но заседания у нас не каждый день, поэтому в дальнейшем я смогу совмещать спорт и политику. Тем более, дальше будет проще, так как высокая загруженность Рады пройдет.

Также хочется сказать, что моя основная цель – Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают,

– рассказал Беленюк в интервью Xsport.

Спорт 24 писал, что в сентябре Жан стал чемпионом мира по борьбе в весовой категории до 87 килограмм и получил путевку на Олимпиаду-2020. Ранее Беленюк говорил о намерении завершить спортивную карьеру после Олимпийских игр в Токио.

После своего успеха на мировом первенстве Беленюк заснул на заседании Верховной Рады.