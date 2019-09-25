Беленюк рассказал о выборе между Верховной Радой и Олимпийскими играми
Серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк рассказал о том, как ему удается совмещать работу в Верховной Раде Украины и подготовку к Олимпиаде-2020.
Жан Беленюк заявил, что предпочтет участие в Олимпийских играх, чем работу в Верховной Раде.
Читайте также: Беленюк хочет, чтобы доходы от лотерейного и букмекерского бизнеса шли на развитие спорта
Если говорить о совмещении работы в Верховной Раде и тренировки, то пока непросто. Было такое, что у нас в день было утреннее и вечернее заседание, а у меня на носу чемпионат. Мне пришлось тренироваться между заседаниями. Но заседания у нас не каждый день, поэтому в дальнейшем я смогу совмещать спорт и политику. Тем более, дальше будет проще, так как высокая загруженность Рады пройдет.
Также хочется сказать, что моя основная цель – Олимпийские игры. Если мне придется выбирать между Радой и Играми, то я однозначно выберу Игры, и все мои коллеги это знают,
– рассказал Беленюк в интервью Xsport.
Спорт 24 писал, что в сентябре Жан стал чемпионом мира по борьбе в весовой категории до 87 килограмм и получил путевку на Олимпиаду-2020. Ранее Беленюк говорил о намерении завершить спортивную карьеру после Олимпийских игр в Токио.
После своего успеха на мировом первенстве Беленюк заснул на заседании Верховной Рады.
Выбор редакции
-
Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019сегодня , 11:38
-
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2020/21, Харькову не дали матч за Суперкубок УЕФА24 сентября , 21:15
-
Свитолина и Ястремская уверенно преодолели второй круг турнира WTA в Ухане24 сентября , 12:07