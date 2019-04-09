Беленюк смешно показал, как Ломаченко будет биться с Кроллой: видео

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото из открытых источников

Звездный украинский борец Жан Беленюк показал, как будет выглядеть бой Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) против британца Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО).

Ранее Василий Ломаченко завершил подготовку к бою против Энтони Кролл, который пройдет 12 апреля.

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Примерное видеорасписание на бой Ломаченко-Кролла. Уверен, Кролла будет выглядеть так же нелепо, как я в этом ролике. Только не смеяться, пока в этой теме мало чего секу. Удачи, Василий Ломаченко,
– написал Жан.

Поединок Василия Ломаченко против Энтони Кроллы, в котором украинец будет защищать титулы WBA Super и WBO, состоится в ночь с 12 на 13 апреля.

За бой против британца Энтони Кролла чемпион мира получит 2,2 миллиона долларов. Бой, как известно, состоится в Staples Center. До этого на арене среди украинцев бывал только Виталий Кличко, который провел три поединка.

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Теги: Спорт Вольная борьба Жан Беленюк Василий Ломаченко Бокс
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