Беленюк стал первым заместителем комитета по вопросам молодежи и спорта, Суркис – секретарем

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Жан Беленюк
Жан Беленюк / facebook.com/beleniuk

Стал известен состав комитетов в Верховной Раде 9 созыва. Соответствующее решение на заседании 29 августа поддержали 318 народных депутатов.

Комитет по вопросам молодежи и спорта был сохранен, его возглавил депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин.

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Его первым заместителем стал депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк. Секретарем был избран Григорий Суркис ("Оппозиционная платформа – За жизнь").

Отметим, что Верховная Рада Украины 29-го августа назначила Владимира Бородянского главой Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

За новый состав Кабинета министров Украины проголосовал 281 народный депутат. По итогам заседания Министерство молодежи и спорта Украины было объединено с Министерством культуры.

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Теги: Верховная Рада Слуга народа Новости Спорта Спорт Жан Беленюк
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