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Беленюк выступил за создание отдельного министерства спорта, запустив флешмоб: видео

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Жан Беленюк / instagram.com/zhanbeleniuk

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк выступил за создание отдельного министерства спорта. Борец на своей странице в фейсбуке запустил флешмоб "#ЯзаОкремеМіністерствоСпорту".

В своем видеообращении Беленюк утверждает, что спорту нужно отдельное министерство, или госагентство.

Примечательно: Украинские спортсмены вынуждены выступать на территории страны-агрессора России – Бородянский

Сейчас очень остро стоит вопрос по поводу восстановления функционирования министерства спорта. Скажу, что восстановление министерства спорта или внедрение нового агентства по спорту по усилиям, по времени – не имеет никаких отличий. Надо в любом случае вносить изменения в госбюджет. В парламенте это займет не более 2-3 дней,
– сказал Беленюк.

 

#ЯзаОкремеМіністерствоСпорту

Опубліковано Zhan Beleniuk / Жан Беленюк Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.

Недавно в СМИ появилась информация, что в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского намерены разделить Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.

Изменения якобы должны произойти вследствие перестановок, которые ждут правительство Алексея Гончарука.

Больше об этом: Какие перестановки ждут правительство Алексея Гончарука

У министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский якобы планируют забрать вопросы спорта и создать госагентство спорта под управлением Министерства культуры.

Также в Офисе Президента якобы на кандидатуру председателя госагентства рассматривают экс-вратаря "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского.

В то же время Бородянский не считает, что создание отдельного министерства спорта будет эффективным. Он заявил, что в планах Минмолодьспорта создание госагентства спорта и фонда поддержки спорта.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Слуга народа Жан Беленюк Министерство культуры, молодежи и спорта
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