Бельгия пошла против УЕФА: сезон будет завершен досрочно
В Бельгии досрочно завершат футбольный сезон несмотря на предупреждения УЕФА, что клубы могут быть допущены в еврокубки. Чемпионом Бельгии станет "Брюгге".
Королевская бельгийская футбольная ассоциация, Про-лига и УЕФА провели разговор о досрочном завершении сезона.
В ходе разговора бельгийская сторона подробно пояснила УЕФА причины своих действий.
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Как информирует бельгийская ассоциация, решение о завершении сезона не будет отменено.
"Переговоры позволили бельгийским руководителям детально объяснить медицинские и экономические причины рекомендации, вынесенной вчера правлением Про-лиги, и обжаловать любой подход, который заставил бы лигу продолжать соревнования в условиях угрозы здоровью или рисковать не участвовать в европейских соревнованиях следующего сезона", – говорится в сообщении.
Таким образом, "Брюгге", в котором выступает украинец Эдуард Соболь, станет чемпионом Бельгии. "Гент", где играют украинцы Яремчук, Безус и Пластун, получат серебряные награды.
Что известно о завершении сезона в Бельгии
2-го апреля бельгийские СМИ сообщили, что руководители бельгийских клубов приняли решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.
Пока решение официально еще не принято.
Досрочное завершение сезона в Бельгии мотивировано тем, что клубы не хотят доигрывать сезон при пустых трибунах.
При этом УЕФА написал письма всем 55 ассоциациям, в котором попросил не завершать сезон досрочно.
Там заявили, что могут не допустить в еврокубки клубы, где сезон не будет доигран.
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