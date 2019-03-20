Бельгия – Россия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

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Бельгия – Россия прогноз, ставки букмекеров на матч квалификации Евро-2020
Бельгия – Россия прогноз букмекеров

Первый матч в рамках отбора к чемпионату Европы сборная России сыграет 21 марта против сборной Бельгии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Поединок первого тура в группе I обещает быть интересным, поскольку встречаются главные фавориты данной группы. В таких турнирах часто все зависит от старта. Кто вырвется вперед, у того и будет больше шансов для попадания на Евро. Бельгия – явный фаворит, но Россия может дать ей бой.

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William Hill

Букмекеры считают Бельгию явным фаворитом в этом противостоянии, даже без Ромелу Лукаку. На победу Бельгии в этой букмекерской конторе дают коэффициент 1,32. Успех России в William Hill оценили коэффициентом вплоть 9,50. На то, что матч завершится ничьей – 5,00.

Что касается авторов голов, то вероятнее всего забьет Миши Батшуайи – 1,91. Гол Эдена Азара оценен в 2,00.

PariMatch

В PariMatch на успех команды хозяев дают немного больший коэффициент – 1,35. На выездную победу россиян – те же самые 9,50. Ничью в PariMatch оценили коэффициентом 5,40.

Marathon bet

В Marathon bet на ничью между этими странами дают коэффициент 5,35. На победу Бельгии – 1,36. Выездную победу России букмекеры оценили самым высоким коэффициентом – 9,70.

Матч отбора к Евро-2020 Бельгия – Россия состоится в четверг, 21 марта. Начало встречи – в 21:45. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт 24 по окончании игры.

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Теги: Новости России Спорт Футбол Евро-2020 Бельгия
Источник: 24 Канал
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