Бельгия разбила Россию благодаря дублю Азара

Сборная Бельгии в первом матче квалификации к Евро-2020 одержала победу над Россией. Залогом успеха бельгийцев стал лидер команды Эден Азар, который дважды отличился в воротах россиян.

Бельгия – Россия 3:1

Голы: Тилеманс, 15, Эден Азар, 45 (пен.), 88 – Черышев, 16

Удаление: Головин, 90+1

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Сборная Бельгии, которая летом 2018-го стала бронзовым призером чемпионата мира, начала свой путь на Евро-2020. Бельгийцы в первом матче встретились с главным соперником в группе I – Россией.

Уже на 15 минуте подопечным Роберто Мартинеса удалась яркая комбинационная атака, которой хозяева ошеломили соперников. Наконечником атаки "красных дьяволов" стал Тилеманс, открывший счет в игре.

Но уже в следующей атаке Россия сравняла счет. Вратарь хозяев Тибо Куртуа допустил грубую ошибку во время введения мяча в игру и позволил Черышеву восстановить паритет.

До завершения первого тайма Бельгия имела несколько великолепных моментов, чтобы снова выйти вперед. В частности, прекрасную возможность упустил Миши Батшуаи. Но на последних минутах бельгийцы все-таки достигли своего. Эден Азар ворвался в штрафную гостей и заставил 35-летнего Жиркова нарушить правила. Арбитр назначил пенальти, и его уверенно реализовал Эден. Команды ушли на перерыв при счете 2:1

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После перерыва Бельгия продолжала контролировать ход матча, но уже играла от результата. Хозяевам поля удалось провести несколько опасных атак, но российские футболисты достойно защищались. Россия же выжидала шанса на контратаку, однако слаженные действия защитников Бельгии нивелировали старания гостей. А в конце матча Эден Азар оформил дубль и установил итоговый результат поединка – 3:1.

В компенсированное время хавбек России Головин наиграл на красную карточку. Поэтому гости доигрывали матч в меньшинстве.

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