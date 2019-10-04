Бельгийский "Гент" не сумел вылететь из Украины из-за авиакатастрофы во Львове

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Авиакатастрофа самолета возле Львова
Авиакатастрофа самолета возле Львова / ГСЧС во Львовской области

Бельгийский "Гент", который во Львове сыграл матч Лиги Европы против "Александрии", не сумел вылететь домой. Причиной стала авиакатастрофа во Львове.

Напомним, утром в пятницу, 4 октября, вблизи львовского аэропорта разбился грузовой самолет. 5 человек, которые были на его борту, погибли, еще трое были госпитализированы.

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Из-за этого с утра львовский аэропорт закрыл взлетную полосу. Поэтому ни один самолет не сумел вылететь. Среди них и самолет, на борту которого должны были находиться футболисты бельгийского "Гента", которые накануне сыграли матч Лиги Европы против "Александрии". О том, что бельгийцы по-прежнему остаются во Львове, говорится в сообщении на официальном твиттер-аккаунте команды.

Напомним, "Александрия" и "Гент" сыграли вничью в матче Лиги Европы на "Арене Львов".

Как это было: "Александрия" в напряженном матче сыграла вничью против "Гента" в Лиге Европы: видео

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Лига Европы: результаты матчей 3 октября
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Авария самолета под Львовом Футбол Спорт Новости Спорта Лига Европы
Источник: 24 канал
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