Бельгийский "Гент" не сумел вылететь из Украины из-за авиакатастрофы во Львове

Бельгийский "Гент", который во Львове сыграл матч Лиги Европы против "Александрии", не сумел вылететь домой. Причиной стала авиакатастрофа во Львове.

Напомним, утром в пятницу, 4 октября, вблизи львовского аэропорта разбился грузовой самолет. 5 человек, которые были на его борту, погибли, еще трое были госпитализированы.

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Из-за этого с утра львовский аэропорт закрыл взлетную полосу. Поэтому ни один самолет не сумел вылететь. Среди них и самолет, на борту которого должны были находиться футболисты бельгийского "Гента", которые накануне сыграли матч Лиги Европы против "Александрии". О том, что бельгийцы по-прежнему остаются во Львове, говорится в сообщении на официальном твиттер-аккаунте команды.

KAA Gent en Europese verplaatsingen... Geen goeie match dit seizoen. We zitten voorlopig vast in Lviv omdat een kleiner vliegtuig crashte net voor de landing in Lviv. https://t.co/vWpPgULrAr… #olegnt — KAA Gent (@KAAGent) October 4, 2019

Напомним, "Александрия" и "Гент" сыграли вничью в матче Лиги Европы на "Арене Львов".

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