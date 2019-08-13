Бельгийский гранд хочет выставить за дверь экс-игрока сборной Украины

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Евгений Макаренко покинет "Андерлехт"
Евгений Макаренко покинет "Андерлехт" / ФК "Андерлехт"

Украинский полузащитник "Андерлехта" Евгений Макаренко вынужден в срочном порядке искать себе новую команду уже после старта чемпионата Бельгии.

"Андерлехт" готов расстаться сразу с 13-ю игроками, среди которых оказался и украинский полузащитник Евгений Макаренко, утверждает Het Nieuwsblad.

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Причина такого решения – новый тренер Венсан Компани желает видеть других игроков на их позициях, предпочитая вариант сочетания молодых талантов с более звездными и опытными новичками, которые пришли в команду этим летом (Самир Насри, Насер Шадли).

Сейчас "Андерлехт" ищет новые клубы для игроков, которые стали не нужны молодому специалисту.

В прошлом сезоне Евгений Макаренко принял участие в 15 матчах чемпионата Бельгии и отдал две голевые передачи. В нынешнем сезоне 28-летний украинец на поле не появлялся.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Бельгия
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