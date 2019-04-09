Бельгийский прокурор требует строгой дисквалификации игрока сборной Украины
Прокурор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Крис Вагнер требует сурового наказания для украинского хавбека "Генка" Руслана Малиновского.
Спорт 24 писал, что 25-летний игрок сборной Украины забил два гола в самой концовке тайма против "Гента" и в компенсированное время получил удаление. После борьбы за мяч Малиновский упал вместе с соперником на газон, после чего шипами бутс рассек оппоненту лицо.
Читайте также: Лидер сборной Украины рискует пропустить матчи с Сербией и Люксембургом
Крис Вагнер считает, что действия украинца были преднамеренными и требует дисквалифицировать Руслана Малиновского на 7 матчей и оштрафовать на 7 тысяч евро. Об этом сообщает "Команда №1".
Если бы это был самопроизвольное движение ногой человека, который знает, как падать, чтобы не получить травму, то, во-первых, эта нога пошла бы совсем в другом направлении. А во-вторых, не с такой силой. Считаю, что нарушитель все сделал сознательно,
– приводит слова юриста издания sport.be.
Если "Генк" согласится с обвинениями, Малиновский больше не сыграет в составе команды в нынешнем сезоне, поскольку до финиша осталось раз семь туров. Если "Генк" решит опротестовать наказание в Комиссии по спорам, дело будет передано туда только 12 апреля.
В июне Руслан сможет выйти на поле в футболке сборной Украины, которая во Львове будет играть против Сербии и Люксембурга в рамках отбора к Евро-2020.
Видео момента с удалением Руслана Малиновского
Выбор редакции
-
Украинский вратарь не играл за так называемую "сборную ЛНР", но выступал в чемпионате оккупантовсегодня , 15:12
-
Я бы не сказал, что мы вышли из переговоров, – депутат Александр Герега о покупке "Карпат"сегодня , 13:53
-
Московский клуб предложил 2 миллиона. Думали, я раздвину ножки и рвану, - Федецкийсегодня , 13:09