Бельгийский прокурор требует строгой дисквалификации игрока сборной Украины

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Руслан Малиновский получил красную карточку
Руслан Малиновский получил красную карточку / Sport.be

Прокурор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Крис Вагнер требует сурового наказания для украинского хавбека "Генка" Руслана Малиновского.

Спорт 24 писал, что 25-летний игрок сборной Украины забил два гола в самой концовке тайма против "Гента" и в компенсированное время получил удаление. После борьбы за мяч Малиновский упал вместе с соперником на газон, после чего шипами бутс рассек оппоненту лицо.

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Крис Вагнер считает, что действия украинца были преднамеренными и требует дисквалифицировать Руслана Малиновского на 7 матчей и оштрафовать на 7 тысяч евро. Об этом сообщает "Команда №1".

Если бы это был самопроизвольное движение ногой человека, который знает, как падать, чтобы не получить травму, то, во-первых, эта нога пошла бы совсем в другом направлении. А во-вторых, не с такой силой. Считаю, что нарушитель все сделал сознательно,
– приводит слова юриста издания sport.be.

Если "Генк" согласится с обвинениями, Малиновский больше не сыграет в составе команды в нынешнем сезоне, поскольку до финиша осталось раз семь туров. Если "Генк" решит опротестовать наказание в Комиссии по спорам, дело будет передано туда только 12 апреля.

В июне Руслан сможет выйти на поле в футболке сборной Украины, которая во Львове будет играть против Сербии и Люксембурга в рамках отбора к Евро-2020.

Видео момента с удалением Руслана Малиновского

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Руслан Малиновский
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