Бельгийский топ-клуб хочет приобрести украинского футболиста за 2 млн евро

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Иван Петряк
Иван Петряк / Фото из открытых источников

Украинский хавбек "Шахтера" Иван Петряк, который выступает за венгерский "Ферценварош" на правах аренды, может летом перейти в бельгийский "Брюгге".

Бельгийский топ-клуб заинтересован в переходе 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить "Шахтеру" за сделку до 2 миллионов евро.

Это интересно: Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому не интересен

Ранее Иван Петряк неоднократно заявлял, что ему очень нравится в "Ференцвароше" и он был бы не прочь остаться в клубе в дальнейшем. Аренда игрока рассчитана до конца июня нынешнего года.

В текущем розыгрыше чемпионата Венгрии Петряк провел 23 матча, отметившись 6 голами и 10 ассистами.

Ранее Спорт 24 писал, что жена Ивана Петряк Юлия – в скором времени подарит своему мужу первенца. Фотографию, на которой у девушки явственно виден животик, "засветил" агент футболиста Иван Пироженко.

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Теги: Спорт Футбол Иван Петряк
Источник: 24 Канал
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