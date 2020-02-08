Белодед ярко победила на Grand Slam в Париже, одолев в финале чемпионку мира

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала золото турнира серии Grand Slam в Париже (Франция).

В финале Белодед в весовой категории до 48 кг победила дзюдоистку из Японии Вакану Кога. Победу наша дзюдоистка одержала, выполнив с помощью предсказания бросок на Ваза-аре.

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Интересно, что трех первых своих соперниц в весовой категории до 48 килограммов – Ка-Ли Вон из Гонконґу, француженку Марен Жийи и кореянку Ю-Чжон Кан – 19-летняя украинка победила одним приемом – содержанием, захватив тело оппонентки ногами.

Таким образом, Белодед довела серию из победных схваток до 18-ти. Предыдущий раз она проигрывала еще 29 марта 2019 года, уступив в финале гран-при Тбилиси француженке Мелани Клеман.

Другая украинка Анна Шурова стала 7-й в категории до 52 кг, а Мария Скорая (57 кг) во втором раунде проиграла представительнице Франции, чемпионке Европы-2018 среди юниоров Сари Кисік.

Что такое ваза-ари? Ваза-ари – вторая оценка в поединке, считается половиной иппона. Борец, проведший 2 приема, отмеченных ваза-ари, досрочно объявляется победителем схватки.