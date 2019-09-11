Белодед показала сексуальное фото с отдыха в Испании

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Дарья Белодед
Дарья Белодед / Фото из открытых источников

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед порадовала поклонников откровенным фото из отпуска.

Дарья Белодед проводит отдых в Испании, откуда поделилась пикантным фото в пляжном образе.

Мороз по коже... Чемпионка мира Билодид спела гимн во время награждения: видео

"Отпускное настроение", – подписала наша чемпионка свой снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacation mode️

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

К слову, юная украинская дзюдоистка Дарья Белодед наслаждается отдыхом после выступления на чемпионате мира в Токио, где наша 18-летняя соотечественница стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории этого вида спорта.

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Теги: Спорт Дария Билодид
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