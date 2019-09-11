Белодед показала сексуальное фото с отдыха в Испании
Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед порадовала поклонников откровенным фото из отпуска.
Дарья Белодед проводит отдых в Испании, откуда поделилась пикантным фото в пляжном образе.
Мороз по коже... Чемпионка мира Билодид спела гимн во время награждения: видео
"Отпускное настроение", – подписала наша чемпионка свой снимок.
К слову, юная украинская дзюдоистка Дарья Белодед наслаждается отдыхом после выступления на чемпионате мира в Токио, где наша 18-летняя соотечественница стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории этого вида спорта.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии