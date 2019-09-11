Белодед показала сексуальное фото с отдыха в Испании

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед порадовала поклонников откровенным фото из отпуска.

Дарья Белодед проводит отдых в Испании, откуда поделилась пикантным фото в пляжном образе.

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"Отпускное настроение", – подписала наша чемпионка свой снимок.

К слову, юная украинская дзюдоистка Дарья Белодед наслаждается отдыхом после выступления на чемпионате мира в Токио, где наша 18-летняя соотечественница стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории этого вида спорта.