Белорусская дезинфекция – мойте руки водкой: обращение белорусского пловца

Известный белорусский пловец Евгений Цуркин призвал всех беречь себя во время пандемии коронавируса и записал обращение для людей.

Пловец Евгений Цуркин выложил видео в своем инстаграме. Спортсмен призвал соблюдать гигиену, социальную дистанцию, а после – продезинфицировать руки водкой.

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Не забываем о правилах гигиены. Берегите себя,

– написал пловец.

Достижения Евгения Цуркина

Чемпион Европы 2014 года.

Дважды становился чемпионом Универсиады (2013 и 2015).

Призер чемпионата мира 2016 года в короткой воде. Пятикратный бронзовый призер чемпионата Европы (2013, 2015, 2017 и 2019). Серебряный призер 2015 года (50 м баттерфляем).

Многократный чемпион и рекордсмен Беларуси.

Выступает в плавании вольным стилем и баттерфляем на дистанциях 50 и 100 метров.

Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

По состоянию на сегодня, 5 апреля, в Беларуси зафиксировано 562 случая заболевания коронавирусом, из них 8 человек умерли и 53 человека выздоровели.

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