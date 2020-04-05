Белорусская дезинфекция – мойте руки водкой: обращение белорусского пловца
Известный белорусский пловец Евгений Цуркин призвал всех беречь себя во время пандемии коронавируса и записал обращение для людей.
Пловец Евгений Цуркин выложил видео в своем инстаграме. Спортсмен призвал соблюдать гигиену, социальную дистанцию, а после – продезинфицировать руки водкой.
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Не забываем о правилах гигиены. Берегите себя,
– написал пловец.
Достижения Евгения Цуркина
- Чемпион Европы 2014 года.
- Дважды становился чемпионом Универсиады (2013 и 2015).
- Призер чемпионата мира 2016 года в короткой воде. Пятикратный бронзовый призер чемпионата Европы (2013, 2015, 2017 и 2019). Серебряный призер 2015 года (50 м баттерфляем).
- Многократный чемпион и рекордсмен Беларуси.
- Выступает в плавании вольным стилем и баттерфляем на дистанциях 50 и 100 метров.
- Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.
По состоянию на сегодня, 5 апреля, в Беларуси зафиксировано 562 случая заболевания коронавирусом, из них 8 человек умерли и 53 человека выздоровели.
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