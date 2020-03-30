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Белорусские болельщики начинают бойкотировать футбольные матчи чемпионата страны

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Чемпионат Беларуси / ФК "Шахтер" Солигорск

Чемпионат Беларуси по футболу – единственный чемпионат, который происходит в мире. Все остальные турниры временно остановили из-за пандемии коронавируса.

Средняя посещаемость первых двух туров чемпионата Беларуси сезона-2020 составила 1 215 человек.

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Это на 59,5 процентов ниже показателя сезона-2019 на аналогичном отрезке. Тогда каждая встреча собирала в среднем 3 002 зрителя.

Наиболее посещаемые команды на старте сезона – брестское и минское "Динамо" и "Славия".

Наименьшую аудиторию собрали "Ислочь", "Витебск" и "Неман". БАТЭ и "Смолевичи" домашние встречи еще не проводили.

Добавим, что в чемпионате Беларуси играет 22 украинских футболиста и тренер.

  • Солигорский "Шахтер" возглавляет экс-наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб.
  • За брестское "Динамо" выступают Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.
  • В "Слуцке" играют украинский защитник Сергей Чеботаев и Юрий Тетеренко.
  • В составе "Динамо" Минск играют Дмитрий Белоног и Артем Сухоцкий.
  • За команду "Минск" выступают четыре украинца: Дмитрий Рыжук, Владислав Насибулин, Александр Васильев и Евгений Чаговець.
  • Вратарские владения "Торпедо-БелАЗ" защищает 31-летний украинский вратарь Родион Сямук. Также в команде играет полузащитник Дмитрий Юсов.
  • В "Немане" Владимир Коваль.
  • "Витебск": Максим Каленчук, Олег Карамушка.
  • За "Белшина" – Михаил Писко.
  • За "Ислочь" – Александр Папуш.
  • "Славия": Максим Слесарь и Юрий Пантя.
  • За "Движение" выступают Александр Мигунов и Алексей Ковтун.

Добавим, что на сегодня, 30 марта, в Беларуси выявлено 94 случая заболевания коронавирусом, 32 из них вылечились. Смертельных случаев не зафиксировано.


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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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