Белорусские болельщики начинают бойкотировать футбольные матчи чемпионата страны
Чемпионат Беларуси по футболу – единственный чемпионат, который происходит в мире. Все остальные турниры временно остановили из-за пандемии коронавируса.
Средняя посещаемость первых двух туров чемпионата Беларуси сезона-2020 составила 1 215 человек.
Стоит увидеть Украинец Милевский принес победу брестскому "Динамо": видео
Это на 59,5 процентов ниже показателя сезона-2019 на аналогичном отрезке. Тогда каждая встреча собирала в среднем 3 002 зрителя.
Наиболее посещаемые команды на старте сезона – брестское и минское "Динамо" и "Славия".
Наименьшую аудиторию собрали "Ислочь", "Витебск" и "Неман". БАТЭ и "Смолевичи" домашние встречи еще не проводили.
Добавим, что в чемпионате Беларуси играет 22 украинских футболиста и тренер.
- Солигорский "Шахтер" возглавляет экс-наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб.
- За брестское "Динамо" выступают Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.
- В "Слуцке" играют украинский защитник Сергей Чеботаев и Юрий Тетеренко.
- В составе "Динамо" Минск играют Дмитрий Белоног и Артем Сухоцкий.
- За команду "Минск" выступают четыре украинца: Дмитрий Рыжук, Владислав Насибулин, Александр Васильев и Евгений Чаговець.
- Вратарские владения "Торпедо-БелАЗ" защищает 31-летний украинский вратарь Родион Сямук. Также в команде играет полузащитник Дмитрий Юсов.
- В "Немане" Владимир Коваль.
- "Витебск": Максим Каленчук, Олег Карамушка.
- За "Белшина" – Михаил Писко.
- За "Ислочь" – Александр Папуш.
- "Славия": Максим Слесарь и Юрий Пантя.
- За "Движение" выступают Александр Мигунов и Алексей Ковтун.
Добавим, что на сегодня, 30 марта, в Беларуси выявлено 94 случая заболевания коронавирусом, 32 из них вылечились. Смертельных случаев не зафиксировано.
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала
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