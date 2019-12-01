"Белый Барс" благодаря дублю Романа Благого обыграл "Ледяных Волков": видео

1 декабря состоялся заключительный поединок 19-го тура чемпионата УХЛ-Пари-Матч. "Белый Барс" на своей арене принимал соседей по турнирной таблице киевских "Ледяных Волков".

Белый Барс – Ледяные Волки 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

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Гости активно начали игру, сделав несколько опасных бросков за первую минуту. В свою очередь, хозяева площадки, хотя и выстрелили по воротам "волков" на 3 минуте, но этот бросок не стал результативным – гостей выручала штанга.

В целом, первый период прошел на малых скоростях, с вязкой борьбой и без особых комбинационных действий со стороны обеих команд.

Единственный голевой момент произошел в конце первого отрезка встречи, когда Сергей Бабинец мощно выстрелил со средней дистанции по воротам гостей и только суперсэйв вратаря "волков" Андрея Хапкова позволил киевлянам уйти на перерыв с сухим счетом.

Второй период прошел при полном доминировании со стороны белоцерковцев и их результативности в использовании большинства. Как итог, Роман Благой на 24 минуте забросил первую шайбу в игре.

Ключевые моменты поединка развернулись в третьей двадцатиминутке. Сначала Роман Благой с передачи Ярослава Панченко оформил дубль, а в конце поединка, игрок "волков" Никита Шабанов не смог реализовать буллит.

После этой победы подопечные Константина Буценко набрали 25 очков и продолжают оставаться на четвертом месте. Киевляне, в свою очередь, с 11 баллами остаются на пятой строчке турнирной таблицы.

Белый Барс – Ледяные Волки видеообзор матча