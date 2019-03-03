"Белый Барс" одержал сухую победу над "Динамо" в первом матче плей-офф УХЛ: видео

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"Белый Барс" одержал сухую победу над "Динамо" в первом матче плей-офф УХЛ: видео

В Харькове состоялся первый четвертьфинальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги между местным МХК "Динамо" и "Белым Барсом". Победу одержали гости.

Хотя первый период поединка завершился без заброшенных шайб, однако явным преимуществом все же владел "Белый Барс", перекидав своих харьковских оппонентов со счетом 5-1. Стоит отметить уверенную игру голкиперов в створе своих ворот, которые во многом спасали команды от пропущенных голов.

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Результативными атаки стали только во втором периоде. Белоцерковцы дважды за 15 секунд смогли прошить Тимура Мамедова и завладеть комфортным преимуществом – Артем Гребеник и Богдан Арабов отправили с пятака две фактически идентичных шайбы в ворота противника и сделали счет 0:2 на табло.

Третья двадцатиминутка полностью повторила сценарий первой – период закончился без заброшенных шайб и с явным преимуществом белоцерковской команды. "Динамовцы" так и не смогли реализовать свои моменты и подарили Кириллу Кучеру первый "сухарь" в текущем розыгрыше плей-офф.

Напомним, что второй матч четвертьфинальной серии между МХК "Динамо" и "Белым Барсом" состоится 6 марта в 18:45 в Белой Церкви. Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Динамо – Белый Барс 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 Гребеник (Панченко, Бородай), 30:10; 0:2 Арабов (Печерских), 30:25.

 

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Теги: Спорт МХК "Динамо" ХК "Белий Барс" Хоккей
Источник: 24 Канал
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