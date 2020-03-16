"Белый Барс" стал последним полуфиналистом плей-офф УХЛ – видео

В плей-офф Украинской хоккейной лиги состоялся очередной матч. "Белый Барс" обыграл в овертайме "Ледяных Волков" и вышел в полуфинал – 5:4.

Ранее соперники по разу выиграли друг у друга со счетом 4:2. Судьба противостояния решалась в третьем поединке в Белой Церкви.

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Хозяева проиграли первый период 0:1. Далее они отыгрались и долгое время вели в счете, но гости перевели игру в овертайм – 4:4.

В овертайме все решила шайба Романа Благого, который принес победу "Белому Барсу" 5:4. В основное время шайбы в составе "Белого Барса" забросали: Морозов, Грицюк, Благой, Лесников. У гостей отличились Микульчик, Воробьев, Жигалов, Шаманский.

В полуфинале "Белый Барс" будет играть против "Кременчуга".

В ответном четвертьфинальном матче "Днепр" (Херсон) победил на собственной площадке "Динамо" (Харьков) 12:0. "Днепр" выиграл серию 2:0 и вышел в полуфинал. В полуфинале "Днепр" будет играть против "Донбасса".

Белый Барс – Ледяные Волки видеообзор матча