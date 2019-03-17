"Белый Барс" за 27 секунд до конца матча вырвал победу у "Донбасса" и размочил счет в серии

В Белой Церкви состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф между донецким "Донбассом" и белоцерковским "Белым Барсом".

Очень вязкий и тяжелый поединок с большим количеством опасных выпадов и грубых моментов провели обе команды. И хотя в первом периоде "барсы" перебрасывали своих гостей из Донецка со счетом 12:8, но на табло по итогам первых 20 минут встречи так и остались нули.

Читайте также: Украинский хоккеист нагло толкнул арбитра во время матча, за что получил дисквалификацию: видео

Заброшенные шайбы болельщики увидели только на экваторе встречи, когда сначала Назар Ружников сумел воспользоваться ошибкой обороны дончан и открыть счет в матче.

А потом капитан "Донбасса" Виктор Захаров отправил шайбу точно в ближний верхний угол ворот Кирилла Кучера и сравнял цифры на табло.

Третья двадцатиминутка прошла при острой борьбе на всех участках площадки, однако выйти вперед одной из команд не позволяла отличная игра Кирилла Кучера и Богдана Дьяченко. Судьба матча решилась за 27 секунд до конца основного времени, когда Юрий Качан смог прошить голкипера дончан и забросить победную шайбу в этом бою.

Таким образом эта победа позволила "Белому Барсу" размочить счет в полуфинальной серии и продлить ее до пяти поединков.

Напомним, что четвертый матч в серии команды сыграют уже 19 марта в 18:45.

Белый Барс – Донбасс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Счет в серии: 1:2

Шайбы: 1:0 Ружников, 31:57; 1:1 Захаров (Гончаров), 34:02; 2:1 Качан (Ядловский), 59:33.