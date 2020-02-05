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"Бенфика" назвала заявку на матчи Лиги Европы против "Шахтера"

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"Бенфика" назвала заявку на матчи Лиги Европы / twitter.com/SLBenfica

Португальская "Бенфика" объявила заявку на матчи Лиги Европы. В 1/16 финала команда сыграет против донецкого "Шахтера".

По сравнению с заявкой команды на первую часть еврокубков, то "Бенфика" дозаявила двух зимних новичков – Юлиана Вайгля и Диего Соузу, а также двух игроков из молодежного состава – Морату и Самуэль Соареша.

К слову: "Шахтер" назвал заявку на плей-офф Лиги Европы против "Бенфики"

Заявка "Бенфики" на матчи Лиги Европы:

Вратари: Миле Свилар, Самуэль Соареш, Иван Злобин, Фабио Дуарте, Одиссеас Влаходимос;
Защитники: Гримальдо, Рубен Диас, Тайрон Эбейи, Жардел, Андре Алмейдра, Морато, Нуно Тавареш, Калаица, Жоао Феррейра, Томаш Тавареш, Педро Альваро, Ферро;
Полузащитники: Габриэль, Чикиньо, Пицце, Самарис, Вайгль, Таарабт, Флорентино, Рафаэль Брито, Тьяго Данташ, Гонсалу Рамос, Давид Тавареш, Франко Серви, Живкович, Рафа;
Нападающие: Сеферович, Диего Соуза, Жота, Винисиус.

Стоит отметить, что 12 игроков представляют молодежную команду "Бенфики".

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится 20 февраля в Харькове. Ответный Матч – 27 февраля в Лиссабоне.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Шахтер Лига Европы Спорт
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