"Бенфика" одна из лучших команд в Европе, – Срна рассказал о сопернике "Шахтера" в ЛЕ

Помощник главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о предстоящем матче "горняков" в еврокубках против "Бенфики".

Экс-капитан "Шахтера" вспомнил победу "горняков" над "Бенфикой" в 2007 году.

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Так сложилось, что мы с "Бенфикой" сыграли на выезде лучше, чем дома. Пришло время это изменить. Я знаю, что нас ждет полный стадион, будет хорошая атмосфера. Лучший игрок той "Бенфики"? Много футболистов. Но я думаю лучшим был Руи Кошта. Это очень хороший футболист. Тогда вся команда у "Бенфики" была хорошая.

Очень серьезный поединок для нас. "Бенфика" одна из лучших команд в Европе, в составе которой играет много молодых футболистов. Они постоянно добиваются высоких результатов. У нас тренерский штаб из Португалии, поэтому для них это будет очень принципиальная игра. Надеемся, что покажем хорошую игру и добьемся положительного результата,

– рассказал Дарио в интервью Football.ua.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится в Харькове 20 февраля на ОСК "Металлист".