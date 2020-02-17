24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Бенфика" одна из лучших команд в Европе, – Срна рассказал о сопернике "Шахтера" в ЛЕ

0 Читати новину українською
Дарио Срна / ФК "Шахтер"

Помощник главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о предстоящем матче "горняков" в еврокубках против "Бенфики".

Экс-капитан "Шахтера" вспомнил победу "горняков" над "Бенфикой" в 2007 году.

Читайте также: "Шахтер" в рейтинге топ-30 самых финансово стабильных клубов мира

Так сложилось, что мы с "Бенфикой" сыграли на выезде лучше, чем дома. Пришло время это изменить. Я знаю, что нас ждет полный стадион, будет хорошая атмосфера. Лучший игрок той "Бенфики"? Много футболистов. Но я думаю лучшим был Руи Кошта. Это очень хороший футболист. Тогда вся команда у "Бенфики" была хорошая.

Очень серьезный поединок для нас. "Бенфика" одна из лучших команд в Европе, в составе которой играет много молодых футболистов. Они постоянно добиваются высоких результатов. У нас тренерский штаб из Португалии, поэтому для них это будет очень принципиальная игра. Надеемся, что покажем хорошую игру и добьемся положительного результата,
– рассказал Дарио в интервью Football.ua.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится в Харькове 20 февраля на ОСК "Металлист".

Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
сегодня
15657
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Лига Европы Шахтер Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:18 Зидан получил удар бутсой в лицо во время матча "Реала": фото и видео
Ігор Саджениця 289
сегодня 09:11 Команда ЛеБрона Джеймса победила в Матче всех звезд НБА: видео
Ігор Саджениця 58
сегодня 08:44 "Лацио" победил "Интер" и поднялся на второе место в чемпионате Италии: видео
Ігор Саджениця 100
сегодня 07:40 Лига чемпионов: чего ждать от плей-офф
Михайло Гема 144
16 февраля 14:45 Хочется добиваться успеха и развиваться. А быть запасным вариантом я не хотел, – Виктор Выхрист
Станіслав Безушко 224
Новости
Больше новостей
Залиште відгук