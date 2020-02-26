Бенфика – Шахтер: анонс решающего матча Лиги Европы

27-го февраля "Бенфика" примет "Шахтер" в рамках ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы. О форме команд и шансы пройти в следующий раунд – читайте в анонсе Спорт24.

Бенфика – Шахтер: главное

Что: матч 1/16 финала Лиги Европы

Где: Лиссабон, стадион "Да Луж"

Когда: четверг, 27 февраля, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", видеосервис Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24.

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Предыдущие встречи

После безголевого первого тайма в Харькове "Шахтер" вышел вперед благодаря элегантному удару Алана Патрика. Гости сравняли счет десять минут спустя, когда Пицци реализовал пенальти.

Последнее слово осталось за украинской командой. Гол Виктора Коваленко привел к первому в истории "Бенфики" поражению в 11 матчах на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

До этого соперники встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. Оба выиграли в гостях. "Шахтер" победил 1:0 в Лиссабоне, "Бенфика" – 2:1 в Донецке.

"Бенфика" выиграла четыре и проиграла два из шести домашних еврокубковых матчей против украинских клубов. Все четыре победы были для лиссабонцев сухими. Последняя – 1:0 против киевского "Динамо" на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17. "Бенфика" праздновала успех во всех трех противостояниях плей-офф с украинскими командами.

У "Шахтера" хорошая статистика в Португалии – пять побед в девяти матчах (Н1 П3). Сюда входят две последние встречи с "Брагой" в Лиге Европы – 2:1 в четвертьфинале 2016 года и 4:2 на групповом этапе следующего сезона.

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Цікаві факти

"Бенфика" 35 раз проигрывала первый матч еврокубкового плей-офф на выезде и в 12 случаях проходила дальше. Последний раз – в 1/8 финала Лиги Европы прошлого сезона, когда "орлы" выиграли 3:0 в Лиссабоне в дополнительное время у загребского "Динамо" после минимального поражения в Хорватии.

Последний раз "Бенфика" уступала со счетом 1:2 в первом матче на выезде в противостоянии с ПСЖ в Кубке УЕФА-2006/07. В Лиссабоне она выиграла 3:1.

Всего в истории было четыре случая, когда в первом гостевом матче плей-офф "Бенфика" проигрывала 1:2, и дважды "орлы" выходили в следующую стадию.

"Шахтер" 20 раз начинал двухматчевые противостояния в еврокубках с домашней победы и в итоге выиграл 15 из них. Правда, два предыдущих подобных случая обернулись для него вылетом.

Самым свежим из них является встреча с "Ромой" в 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18, в которой "оранжево-черные" уступили по правилу выездного гола.

В тех случаях, когда первый матч дома завершался со счетом 2:1, статистика "Шахтера" такова: В1 П2. Единственный случай, когда "горняки" проходили в следующий круг, относится к первому отборочному раунду Кубка УЕФА-1998/99. Тогда "Шахтер" разгромил в гостях "Биркиркару" 4:0.

Связи между командами и прочее

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру – португалец, который работал на родине с рядом клубов высшего дивизиона.

Его статистика как тренера в 15 матчах с "Бенфикой": В3 Н1 П11. В число этих встреч входят два домашних поражения с "Виторией" с Гимарайнш за четыре январских дня 2019 года. Те матчи были первыми для Бруну Лаже во главе "Бенфики".

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Защитник "Шахтера" Исмаили выступал в Португалии с 2009 по 2013 год за "Эшторил", "Ольяненсе" и "Брагу". Его статистика в восьми матчах против "Бенфики": Н3 П5.

Додо провел сезон 2018/19 в Португалии в аренде у "Витории" с Гимарайнш.

Жуниор Мораес дебютировал в сборной Украины 22 марта 2019 года на поле стадиона "Бенфики" в отборочном матче Евро-2020 против Португалии. Встреча завершилась нулевой ничьей.