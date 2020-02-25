"Бенфику" и "Шахтер" в Лиге Европы рассудит Бьорн Кюйперс: он удалял Шевченко

Назначена бригада арбитров на матч 1/16 финала Лиги Европы между португальской "Бенфикой" и донецким "Шахтером".

Главным арбитром матча назначили Бьорна Кюйперса. На линиях ему будут помогать Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертый арбитр – Йерун Мансхот.

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Бьорн Кюйперс неоднократно пересекался с украинскими командами, и с "Шахтером" в частности. Последний раз – в прошлом сезоне, когда судил матч "Лиона" против "Шахтера". Тогда матч закончился вничью 1:1.

Не слишком приятные воспоминания о Кюйперсе у болельщиков "Шахтера" после матча против "Севильи" в полуфинале Лиги Европы сезона 2015/16. Тогда "горняки" на выезде уступили 3:1. В этом же сезоне голландец судил матч квалификации лиги чемпионов, когда "Шахтер" на выезде минимально обыграл австрийский "Рапид".

Впервые же Кюйперс судил "Шахтер" в сезоне 2008/09, когда дончане на выезде обыграли московский ЦСКА в 1/8 финала Кубка УЕФА.

Что касается других украинских клубов, то Кюйперс четыре раза судил матчи "Динамо". Киевляне один раз выиграли, дважды проиграли и один раз сыграли вничью. Хотя именно ничейный матч стал скандальным. Это была игра Лиги Европы против португальской "Браги" в сезоне 2010/11. И именно в этом матче Андрей Шевченко получил единственную красную карточку в своей карьере – арбитр с разницей в восемь минут дважды показал ему желтые карточки. В других матчах "Динамо" уступило ПСЖ 1:4 в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 2012/13, "Барселоне" 0:2 в групповом раунде ЛЧ сезона 2009/10. Единственная победа – над "Рапидом" 3:1 в групповом этапе Лиги Европы сезона 2013/14.

Также Кюйперс судил матч группового этапа Евро-2012 Украина – Франция. Наша команда тогда уступила 0:2. Сам матч запомнился бешеным ливнем, из-за которого пришлось прервать игру.

Стоит отметить, что именно Кюйперсу доверили обслуживать финал Лиги чемпионов 2013/14, который состоялся на "Эстадио да Луш". Именно здесь сыграют "Бенфика" и "Шахтер" в четверг, 27 февраля.