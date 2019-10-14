Бережная выиграла первую в истории Украины медаль Всемирных пляжных игр

Алина Бережная получала первую в истории Украины медаль на I Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар). Украина завоевала серебро в соревнованиях по пляжной борьбе.

Украинка завоевала серебро в весовой категории до 70 килограммов, тем самым и принесла Украине первую в истории награду Всемирных пляжных игр.

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В финальном поединке Алина проиграла представительнице Колумбии Татьяне Рентерии со счетом 3:2.

Что такое I Всемирные пляжные игры?С 12 по 16 октября в Дохе (Катар) состоятся первые в истории Всемирные пляжные игры, которые соберут более 1360 спортсменов со всей планеты. Участники исторического спортивного форума разыграют 34 комплекта наград в 14 видах спорта и 16 дисциплинах.

На престижном старте Украина будет представлена ​​33 спортсменами, которые будут выступать в 7 видах спорта и 8 дисциплинах.

Украинцы будут соревноваться в плавании, баскетболе 3х3, пляжном футболе, спортивном скалолазании, акватлоне, воднолыжном спорте (прыжки на водных лыжах и вейкбординг) и пляжной борьбе.

Со списком сборной Украины в Дохе-2019 можно ознакомиться по ссылке.