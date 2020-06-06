Беринчик: Крым может быть для украинцев Крымом, но когда открываешь карту, у него триколор
Украинский боксер легкого веса, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Денис Беринчик (13-0, 7 КО) поделился своим мнением о Крыме.
По его словам, граждане Украины могут называть полуостров украинским, но по сути в Крыму подняты российские флаги. Об этом Беринчик сказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте Sport Arena.
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Крым может быть для наших украинцев Крымом, но когда я открываю карту, то у него триколор. Была Автономная республика, отсоединилась, проголосовали. Пришли человечки, не пришли человечки,
– сказал Беринчик.
"Когда сегодня туда едешь, проезжаешь пограничную службу одной страны и другой страны. Так же и у меня в Краснодоне (Сорокино), город в Луганской области, – ред.). Ты заезжаешь на одну службу, на вторую, и на третью можешь заехать", – добавил боксер.
Он также выразил мнение, что Россия не вернет Крым: "Думаю, территорию никто не отдаст, а другие не заберут. Вот и все".
Достижения Дениса Беринчика
- Серебряный призер Олимпийских игр (2012).
- Серебряный призер чемпионата мира (2011).
- Бронзовый призер летней Универсиады (2013).
- Дважды становился чемпионом Украины (2013, 2014).
- Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.
- Денис Беринчик известен своими эпатажными выходами на бой. В одном из поединков появился в костюме "Супермарио", а перед этим боксер выезжал на ринг на лошади.