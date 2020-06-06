Украинский боксер легкого веса, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Денис Беринчик (13-0, 7 КО) поделился своим мнением о Крыме.

По его словам, граждане Украины могут называть полуостров украинским, но по сути в Крыму подняты российские флаги. Об этом Беринчик сказал в прямом эфире в Instagram-аккаунте Sport Arena.

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Крым может быть для наших украинцев Крымом, но когда я открываю карту, то у него триколор. Была Автономная республика, отсоединилась, проголосовали. Пришли человечки, не пришли человечки,

– сказал Беринчик.

"Когда сегодня туда едешь, проезжаешь пограничную службу одной страны и другой страны. Так же и у меня в Краснодоне (Сорокино), город в Луганской области, – ред.). Ты заезжаешь на одну службу, на вторую, и на третью можешь заехать", – добавил боксер.

Он также выразил мнение, что Россия не вернет Крым: "Думаю, территорию никто не отдаст, а другие не заберут. Вот и все".

Достижения Дениса Беринчика