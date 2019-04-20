Денис Берничик в тяжелом бою победил японца Нихито Аракаву в чемпионском бою

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Денис Беринчик - Нихито Аракава: видео боя 20 апреля 2019
Денис Беринчик – Нихито Аракава: результат и видео боя

Украинский боксер Денис Беринчикв бою защищал титул WBO Oriental против Нихито Аракава. Поединок состоится в Киеве в субботу, 20 апреля.

Этот бой в киевском "Дворце спорта" собрал звезд бокса. С первого ряда за боем Дениса Беринчика против Нихито Аракавы наблюдали чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в крузервейте Александр Усик, чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик и Виталий Кличко. А Беринчика перед боем украинский средневес Дмитрий Митрофанов (5-0-1, 3 КО) нокаутировал испанца Хорхе Вальехо (7-5, 3 КО). Произошло это уже во втором раунде.

Как это было: Митрофанов мощным нокаутом победил испанца Вальехо

Сам Беринчик, как и обещал, вышел на бой в непривычном виде. На этот раз его выносили, словно из бани.

Аракава шульга, поэтому Беринчику в первых раундах было несколько сложно пробить его стойку. Поэтому тренер в углу в перерывах между раундами подсказывал ему, как следует двигаться и пробивать. Подсказывал Берничику и Усик. И делал это неоднократно.

Во втором раунде у Беринчика после столкновения головами было рассечение. Уже в третьем раунде Беринчик отправил соперника на канаты. Но в этом моменте украинец перехватил ногу японца, что не осталось без внимания рефери.

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В середине боя Беринчику даже пришлось сменить стойку. С шестого раунда Арахава начал уставать. Этим начал пользоваться Беринчик. Но японец держался. В девятом раунде у него было рассечение. Но бой продолжался.

Для Беринчика это впервые было боксировать в десятом раунде (до этого у него были только короткие бои). Пришлось ему проходить чемпионские раунды. Но Арахава выстоял. Поэтому решение о победителе боя принимали судьи.

Единогласным решением судей победу в поединке одержал Денис Беринчик. Таким образом, он сохранил за собой пояс чемпиона WBO Oriental.

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Теги: Новости Спорта Денис Беринчик Спорт Бокс
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