Беринчик должен был провести первый бой заграницей в андеркарде поединка Усик – Чисора

Украинский боксер Денис Беринчик должен был драться перед поединком Александра Усика против Дерека Чисоры.

Тренер Дениса Беринчика Егор Голуб рассказал о сорванном поединке в Лондоне.

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Денис должен проводить 3-4 боя в год – это минимум. Вот Красюк (промоутер Дениса Беринчика) говорил, что Денис должен был драться 23 мая в Лондоне в андеркарде. Сейчас все перенеслось на июль, но пока ничего не ясно,

– сказал Голуб в прямом эфире Instagram-страницы luckypunchnet.

Ранее Александр Красюк заявлял, что бои Беринчика проходят в Броварах и Киеве из-за финансовых трудностей.

В последнем бою Денис Берничик одолел Эктора Сармиенто в Броварах. Украинец победил единогласным решением судей. А на сам бой Беринчик вышел в образе Халка.

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