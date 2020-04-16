24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Беринчик должен был провести первый бой заграницей в андеркарде поединка Усик – Чисора

- Читати новину українською
Денис Беринчик / K2 Promotions

Украинский боксер Денис Беринчик должен был драться перед поединком Александра Усика против Дерека Чисоры.

Тренер Дениса Беринчика Егор Голуб рассказал о сорванном поединке в Лондоне.

Смотрите также Войдет в историю: в сеть попало видео спарринга Ломаченко и Беринчика

Денис должен проводить 3-4 боя в год – это минимум. Вот Красюк (промоутер Дениса Беринчика) говорил, что Денис должен был драться 23 мая в Лондоне в андеркарде. Сейчас все перенеслось на июль, но пока ничего не ясно,
– сказал Голуб в прямом эфире Instagram-страницы luckypunchnet.

Ранее Александр Красюк заявлял, что бои Беринчика проходят в Броварах и Киеве из-за финансовых трудностей.

В последнем бою Денис Берничик одолел Эктора Сармиенто в Броварах. Украинец победил единогласным решением судей. А на сам бой Беринчик вышел в образе Халка.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лондон Усик - Чисора Новости Спорта Денис Беринчик Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
15 апреля 19:50 "Динамо" никогда не набирало очков на "Донбасс Арене": шокирующая статистика противостояний
Юрій Семенюк
15 апреля 15:11 Горячая жена украинского футболиста показала сексуальный трюк с туалетной бумагой: видео
Юрій Семенюк
15 апреля 13:19 Звездный футболист "Ювентуса" в футболке "Шахтера" сыграл в интересную игру с мамой: видео
Юрій Семенюк
14 апреля 16:54 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
14 апреля 12:14 Мальчик повторил удивительный удар Месси и получил похвалу от Лео: видео
Михайло Гема

Новости
Больше новостей