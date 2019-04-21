Беринчик хочет бой за титул WBO и готов встретиться с Ломаченко

Обладатель титула WBO International Денис Беринчик (10-0, 7 КО) озвучил серьезные амбиции после очередной победы.

Вечером в субботу, 20-го апреля, украинец в Киеве решением судей победил японца Нихито Аракаву.

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Хочу сказать, что мы потихоньку подкрадываемся к официальному претенденту. Василий Ломаченко, мы потихоньку идем за тобой. В любом случае Украина получит чемпиона,

– заявил после боя Беринчик.

Василий Ломаченко является действующим чемпионом мира в легкой весовой категории по версиям WBA и WBO. На данный момент свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу.

В то же время промоутер Беринчика уже делал заявление относительно боя его подопечного с Ломаченко. Он сказал, что Беринчик будет выводиться на бой за звание чемпиона мира в легком весе.

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