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Беринчик и Усик провели совместную тренировку в зале во время карантина: фото

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Денис Берінчик
Денис Берінчик / K2 Promotions

Украинские боксеры Александр Усик (17-0, 13 КО) и Денис Беринчик (13-0, 7 КО) провели совместную тренировку.

Соответствующее фото появилось в Instagram Дениса Беринчика.

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Спортсмены продолжают поддерживать контакт во время карантина. Также в спортивном зале, где обычно тренируется Усик, находились тренеры боксеров – Егор Голуб и Сергей Лапин.

Бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая, но перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

УСИК – ЧИСОРА: ГЛАВНОЕ

 
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Карантин в Украине 2020 Денис Беринчик Александр Усик Бокс Спорт
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