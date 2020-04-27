Беринчик и Усик провели совместную тренировку в зале во время карантина: фото
Украинские боксеры Александр Усик (17-0, 13 КО) и Денис Беринчик (13-0, 7 КО) провели совместную тренировку.
Соответствующее фото появилось в Instagram Дениса Беринчика.
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Спортсмены продолжают поддерживать контакт во время карантина. Также в спортивном зале, где обычно тренируется Усик, находились тренеры боксеров – Егор Голуб и Сергей Лапин.
Бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая, но перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
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