Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя

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Беринчик – Морено: видео нокаута Беринчика в бою против Морено
Беринчик – Лопес Морено: видео боя / K2 Promotions Ukraine

Денис Беринчик, который выступает в легком весе, во второй раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO. Вечером 5-го октября в Броварах Беринчик победил Лопеса Морено единогласным решением судей.

Боксеры прошли всю дистанцию из 12 раундов. Денис уверенно контролировал ситуацию и много атаковал. Лопес Морено "сидел" в глубокой защите.

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Беринчик пытался нокаутировать соперника: многие атаки украинца достигли цели, однако подбородок мексиканца оказался чрезвычайно крепким. Следовательно, победитель был определен благодаря запискам судей.

Беринчик одержал разгромную победу со счетом 120:108, 120:108, 120:109.

Беринчик – Лопес Морено: видео боя

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Денис Беринчик Бокс
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