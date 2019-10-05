Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя
Денис Беринчик, который выступает в легком весе, во второй раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO. Вечером 5-го октября в Броварах Беринчик победил Лопеса Морено единогласным решением судей.
Боксеры прошли всю дистанцию из 12 раундов. Денис уверенно контролировал ситуацию и много атаковал. Лопес Морено "сидел" в глубокой защите.
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Беринчик пытался нокаутировать соперника: многие атаки украинца достигли цели, однако подбородок мексиканца оказался чрезвычайно крепким. Следовательно, победитель был определен благодаря запискам судей.
Беринчик одержал разгромную победу со счетом 120:108, 120:108, 120:109.
Беринчик – Лопес Морено: видео боя