Беринчик на открытой тренировке продемонстрировал готовность к бою с японцем: фото и видео

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) провел открытую тренировку накануне боя против японского ветерана Нихито Аракави (32-6-2, 18 КО).

Боксеры встретятся в ринге 20 апреля в киевском Дворце спорта в рамках большого вечера бокса от K2 Promotions.

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Открытая тренировка Дениса Беринчика перед боем с Нихито Аракавой: смотрите видео

Беринчик выиграл все 10 своих боев (из них 7 – нокаутом), а Аракава добыл 32 победы (18 – нокаутом), 2 раза проиграл и еще 6 раз его бои заканчивались ничьими.

Спорт 24 писал, что Денис Беринчик славится своими необычными выходами на боксерские поединки. На каждый такой выход украинец продумывает специальный образ.

На бой против японца Беринчик уже придумал образ. Но предлагает угадать его своим болельщикам. Уже есть первые варианты, среди них: космонавт, врач, сумасшедший, клоун, герой сериала "Игра престолов" и другие.

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