Беринчик неожиданно сменил тренера перед титульным поединком
Украинский боксер Денис Беринчик сменил тренера. Чемпиона WBO International в легком весе отныне тренирует Егор Голуб.
О смене тренера у Беринчика стало известно во время открытой тренировки Дениса, сообщает ua.tribuna.com.
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До этого Беринчика тренировал Станислав Григорук. Новым тренером Дениса стал Егор Голуб.
В следующем поединке Беринчик встретится с аргентинцем Эктором Сармьенто. Поединок состоится 22 февраля в Броварах в ТРЦ "Терминал".
Также промоутер Дениса Александр Красюк рассказал о сложностях с поиском оппонента для украинца.
Соперником Беринчика должен был стать мексиканский боксер. Однако в команде украинца получили информацию, что мексиканец не сможет уложиться в весовую категорию
Таким образом, в команде Беринчика предоставили WBO, под эгидой которой выступает Денис, фамилии трех кандидатов. В организации выбрали аргентинца Сармьенто.
Что известно о Сармьенто?26-летний боксер живет и тренируется в Аргентине. Боксирует в стойке правши. На профессиональном ринге провел 22 поединка, одержал 21 победу, 14 из которых досрочно. Эктор владеет титулом чемпиона Аргентины (FAB) в полулегком весе.
- Предыдущий бой Денис провел в октябре прошлого года против представителя мексиканской школы бокса Патрицио Лопез Морено, одержав победу единогласным решением судей.
- За плечами серебряного призера Олимпиады в Лондоне 12 поединков на профи-ринге, 12 побед, 7 из которых нокаутами и ни одного поражения.
- В декабре 2017 года он получил свой первый пояс в профессионалах – WBO Oriental, а за год стал обладателем еще одного пояса WBO International, дважды защитив титул.
- Сейчас Денис занимает четвертую строчку рейтинга WBO среди представителей легкого веса. Напомним, чемпионом мира по данной версии является Василий Ломаченко.