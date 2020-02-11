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Беринчик неожиданно сменил тренера перед титульным поединком

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Денис Беринчик / K2 Promotions Ukraine

Украинский боксер Денис Беринчик сменил тренера. Чемпиона WBO International в легком весе отныне тренирует Егор Голуб.

О смене тренера у Беринчика стало известно во время открытой тренировки Дениса, сообщает ua.tribuna.com.

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До этого Беринчика тренировал Станислав Григорук. Новым тренером Дениса стал Егор Голуб.

В следующем поединке Беринчик встретится с аргентинцем Эктором Сармьенто. Поединок состоится 22 февраля в Броварах в ТРЦ "Терминал".

Также промоутер Дениса Александр Красюк рассказал о сложностях с поиском оппонента для украинца.

Соперником Беринчика должен был стать мексиканский боксер. Однако в команде украинца получили информацию, что мексиканец не сможет уложиться в весовую категорию

Таким образом, в команде Беринчика предоставили WBO, под эгидой которой выступает Денис, фамилии трех кандидатов. В организации выбрали аргентинца Сармьенто.

Что известно о Сармьенто?26-летний боксер живет и тренируется в Аргентине. Боксирует в стойке правши. На профессиональном ринге провел 22 поединка, одержал 21 победу, 14 из которых досрочно. Эктор владеет титулом чемпиона Аргентины (FAB) в полулегком весе.

  • Предыдущий бой Денис провел в октябре прошлого года против представителя мексиканской школы бокса Патрицио Лопез Морено, одержав победу единогласным решением судей.
  • За плечами серебряного призера Олимпиады в Лондоне 12 поединков на профи-ринге, 12 побед, 7 из которых нокаутами и ни одного поражения.
  • В декабре 2017 года он получил свой первый пояс в профессионалах – WBO Oriental, а за год стал обладателем еще одного пояса WBO International, дважды защитив титул.
  • Сейчас Денис занимает четвертую строчку рейтинга WBO среди представителей легкого веса. Напомним, чемпионом мира по данной версии является Василий Ломаченко.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Бокс Денис Беринчик Спорт
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