Беринчик планирует биться в США

16 Читати новину українською
Денис Беринчик / K2 Promotions Ukraine

Непобедимый боксер Денис Беринчик рассказал о планах на 2020 год. Украинец заявил, что планирует биться в США.

По словам Дениса, 2020 год будет решающим для его боксерской карьеры.

Читайте также: Беринчик после победы бросил вызов потенциальным соперникам Ломаченко

Настроен на большие поединки с боксерами, которые занимают топовые места в рейтинге. Так что я буду потрепанным, меня будут бить, потому что эти ребята очень злые и голодные,
– цитирует Дениса SportArena.

Денис заявил, что имя его следующего соперника станет известно в начале 2020 года.

Когда Беринчик провел последний бой? 5 октября Денис Беринчик второй раз защитил титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. В Броварах Беринчик в ярком поединке победил Лопеса Морено из Мексики. На профессиональном ринге Денис выиграл 12 подряд боев.

Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло и причины трагедии
сегодня
8090
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Денис Беринчик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:36 Руис на 21 килограмм перевесил Джошуа: финальная дуэль взглядов – видео
Юрій Семенюк 115
сегодня 14:10 Ветеран НХЛ нокаутировал вратаря "Каролины" эффектным ударом: видео
Юрій Семенюк 130
5 декабря 17:00 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 222
5 декабря 14:27 Звезда НБА забросил эффектный данк, но рефери не засчитали бросок: видео
Юрій Семенюк 55
4 декабря 17:54 Гвардиола сконфузился, перепутав "Манчестер Сити" с "Баварией": видео
Юрій Семенюк 53
Новости
Больше новостей
Залиште відгук