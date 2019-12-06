Беринчик планирует биться в США

Непобедимый боксер Денис Беринчик рассказал о планах на 2020 год. Украинец заявил, что планирует биться в США.

По словам Дениса, 2020 год будет решающим для его боксерской карьеры.

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Настроен на большие поединки с боксерами, которые занимают топовые места в рейтинге. Так что я буду потрепанным, меня будут бить, потому что эти ребята очень злые и голодные,

– цитирует Дениса SportArena.

Денис заявил, что имя его следующего соперника станет известно в начале 2020 года.

Когда Беринчик провел последний бой? 5 октября Денис Беринчик второй раз защитил титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе. В Броварах Беринчик в ярком поединке победил Лопеса Морено из Мексики. На профессиональном ринге Денис выиграл 12 подряд боев.