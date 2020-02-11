Беринчик подготовил эпатажный выход на ринг

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик готовит очередной яркий выход на ринг. Об этом рассказал глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк.

Обладатель пояса WBO International планирует горячий выход на бой против Эктора Сермиенто, который состоится 22 февраля.

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Красюк в комментарии Xsport рассказал, что ознакомился со сценарием выхода Дениса Беринчика. По его словам, он сначала негативно отреагировал на идею Дениса.

Меня уговорили. Вчера я уже сказал: "Да". Очень красочно, зрелищно. Честно говоря, не могу много рассказывать, но одно могу сказать: "Такого в мире я еще не видел". Это отличительная черта Дениса: выход на ринг иногда эпатажный, иногда дерзкий, иногда просто зрелищный, на этот раз имидж не меняется,

– резюмировал Красюк.

Предыдущий бой Беринчик провел 5-го октября 2019 года в Броварах. Денис защищал пояс Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Беринчика вывезли на бой против представителя Мексики Патрицио Лопеса Морено в клетке.

Денис был закован цепями и имел маску на лице. Впоследствии с украинца сняли цепи, после чего он зашел на ринг.

Поединок против Морено завершился победой Дениса решением судей.