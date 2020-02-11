24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Беринчик подготовил эпатажный выход на ринг

33 Читати новину українською
Денис Беринчик / K2 Promotions Ukraine

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик готовит очередной яркий выход на ринг. Об этом рассказал глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк.

Обладатель пояса WBO International планирует горячий выход на бой против Эктора Сермиенто, который состоится 22 февраля.

Это интересно: В каких образах украинский боксер Денис Беринчик выходит на бой: фото и видео

Красюк в комментарии Xsport рассказал, что ознакомился со сценарием выхода Дениса Беринчика. По его словам, он сначала негативно отреагировал на идею Дениса.

Меня уговорили. Вчера я уже сказал: "Да". Очень красочно, зрелищно. Честно говоря, не могу много рассказывать, но одно могу сказать: "Такого в мире я еще не видел". Это отличительная черта Дениса: выход на ринг иногда эпатажный, иногда дерзкий, иногда просто зрелищный, на этот раз имидж не меняется,
– резюмировал Красюк.

Предыдущий бой Беринчик провел 5-го октября 2019 года в Броварах. Денис защищал пояс Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Беринчика вывезли на бой против представителя Мексики Патрицио Лопеса Морено в клетке.

Денис был закован цепями и имел маску на лице. Впоследствии с украинца сняли цепи, после чего он зашел на ринг.

Поединок против Морено завершился победой Дениса решением судей.

Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
сегодня
5057
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Денис Беринчик Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:43 Формула-1: Ferrari презентовала новый болид на сезон-2020 – фото и видео
Юрій Семенюк 32
сегодня 19:30 Кто самый популярный спортсмен Украины: топ-10 по количеству подписчиков в Instagram
Андрій Тудовші 80
сегодня 15:30 Украина и Беларусь планируют провести совместно Олимпиаду: насколько это возможно
Ігор Саджениця 143
сегодня 14:17 Украинец Новиков на последних секундах вырвал победу у россиянина, выйдя в финал ЧЕ – видео
Юрій Семенюк 202
сегодня 14:00 Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок
Юрій Семенюк 491
Новости
Больше новостей
Залиште відгук